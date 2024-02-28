Власти освободят машины инвалидов от транспортного налога

Депутаты предложили установить на федеральном уровне льготу для инвалидов, которая позволит им не платить транспортный налог, если автомобиль был приобретен по медицинским показаниям.

Депутаты предложили освободить от уплаты транспортного налога инвалидов, которые покупают автомобили по медицинским показаниям. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на будущий законопроект фракции ЛДПР.

В ст. 358 НК готовят изменения, которые позволят на федеральном уровне освободить от налога транспортные средства владельцев с инвалидностью и детей-инвалидов, на которых оформлены машины. Важное условие получения льготы — наличие медицинских показаний. Например, нарушения опорно-двигательного аппарата.

Раньше инвалиды получали от социальной защиты транспортные средства бесплатно или на льготных условиях. На такие авто налог не начислялся, поскольку они относились к средствам реабилитации. Если они не хотели получать машины, то государство предоставляло им ежегодную денежную компенсацию.

Сейчас такой практики не существует, а транспорт покупают за свой счет.

На федеральном уровне данная категория инвалидов и детей-инвалидов не освобождена от уплаты транспортного налога, что является несправедливостью, ставит их в неравное положение с другими инвалидами, которые получили автомобили по медицинским показаниям бесплатно либо с компенсацией и освобождены от уплаты транспортного налога на федеральном уровне, — сказано в пояснительной записке.

Региональные власти могут по своему усмотрению предоставлять льготы по транспортному налогу, в том числе и для инвалидов. Но есть регионы, где это не практикуется. Поэтому депутаты хотят вывести это право на федеральный уровень и унифицировать норму.