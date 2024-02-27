Как подавать в военкомат сведения о приеме или увольнении сотрудника: бланк

Все юридические лица обязаны направлять в военкоматы сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. Это нужно делать также при приеме или увольнении работника.

В течение пяти рабочих дней с момента приема или увольнения сотрудника работодатель должен подать сведения в военкомат.

Форма уведомления приведена в Приложении № 2 Положения о воинским учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).

В документе указывают данные сотрудника, реквизиты приказа об увольнении или трудового договора при приеме на работу. Информацию заверяют подписью и печатью (при наличии).

Вы можете скачать бланк для подачи сведений в военкомат.