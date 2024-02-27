Как подавать в военкомат сведения о приеме или увольнении сотрудника: бланк

В течение пяти рабочих дней с момента приема или увольнения сотрудника работодатель должен подать сведения в военкомат.
Форма уведомления приведена в Приложении № 2 Положения о воинским учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719).
В документе указывают данные сотрудника, реквизиты приказа об увольнении или трудового договора при приеме на работу. Информацию заверяют подписью и печатью (при наличии).
Вы можете скачать бланк для подачи сведений в военкомат.
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Комментарии3
Всем привет данный отчет автоматически формируется из 1С. Зарплата и управление персонала (Кадровые отчеты - Извещение о приеме или увольнении)
А вот в нашем военкомате немного другая форма, и требуют только по ней. Просто надо учитывать это
Так отчитываемся мы в военкоматы, где сотрудники состоят на учете, а не в один военкомат, и у кого то этих военкоматов огромное количество