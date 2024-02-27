Ставку НДФЛ предложили повысить до 25%

Вновь созданный бизнес: какую отчетность сдавать в 2024 году

Когда вы открыли новый бизнес, возникает обязанность подавать отчеты в налоговую, СФР, статистику. На состав отчетности влияют форма бизнеса — ООО или ИП, наличие наемных работников, а также выбранная система налогообложения. Разберем подробнее, что и когда сдавать в 2024 году.