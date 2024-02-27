Ставку НДФЛ предложили повысить до 25%

Градация по доходам будет такая:
до 5 млн рублей – 13%;
от 5 до 24 млн рублей – 15%;
от 24 до 200 млн рублей – 18%;
от 200 до 500 млн рублей – 20%;
от 500 млн рублей – 25%.
По подсчетам авторов проекта, доходы бюджета о введения новых ставок по НДФЛ превысят 1 трлн руб., пишут «Известия».
Ранее с аналогичным предложением выступали депутаты от ЛДПР. По их мнению, ставку 25% надо установить для доходов свыше 10 млн рублей.
Комментарии2
Они реально каждый день что ли это вносят?
Какой уж раз по счёту?
Такое ощущение, что действительно каждое утро едут на свою "работу" и везут с собой вместо бутерброда (у них там, грят, столовая прекрасная, с ценами оставшимися времён СССР) везут законопроект с прогреесивной шкалой НДФЛ.
Его сегодня отклоняют, а на следующее утро опять везут и снова отклоняют....
Работа у людей такая - законопроекты вносить. Зарплату в 400тыс надо ж отрабатывать.