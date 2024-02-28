Центробанк в два раза увеличит размер страховки по длинным вкладам и по счетам эскроу

Долгосрочные вклады свыше 3-5 лет будут страховать на сумму до 2,8 млн рублей, а эксроу-счета для сделок с недвижимостью — до 20 млн рублей.

Банк России хочет в два раза повысить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам и по счетам эскроу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Полякову.

Цель нашей инициативы — повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам, — сказала Ольга Полякова.

Размер страхового возмещения по длинным вкладам увеличат до 2,8 млн рублей, а по эскроу-счетам до 20 млн рублей.

Сейчас вкладчики могут получить страховку в размере 100% от суммы всех вкладов, но не больше 1,4 млн рублей.

По счетам эскроу, которые были открыты для купли-продажи недвижимости или для расчетов по договору участия в долевом строительстве, максимальный размер возмещения составляет 10 млн рублей.

В конце 2023 года на счетах эскроу было размещено 5,6 трлн рублей, что на 38% больше, чем в 2022 году.