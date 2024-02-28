Международные расчеты разрешат проводить в ЦФА

Теперь цифровыми финансовыми активами разрешат проводить оплату за импорт и экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании.

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который позволит использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах.

Закон разрешит проводить внешнеторговые сделки с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Условия и ограничения на такие операции установит Центробанк.

Цифровые финансовые активы могут использоваться в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, — сказано в законе.

Пока что использование цифровых прав во внешней торговле не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности.

Теперь ЦФА станет платежным средством, а такие платежи будут подчиняться закону о валютном регулировании.