Какие переводы в 100 тысяч рублей ограничат

Для прохождения упрощенной идентификации нужно указать ФИО и паспортные данные. Если денежный перевод превысит 100 тысяч рублей, то придется проходить полное подтверждение личности в банке.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении лимита в 100 тыс. рублей на разовые денежные переводы с упрощенной идентификацией и без открытия банковского счета.

Пока что без использования банковского счета можно перевести до 15 тыс. рублей. Если перевод превышает лимит, то будет упрощенная проверка. При этом верхнего лимита для таких операций нет.

Теперь верхний лимит для переводов с упрощенной идентификацией будет в размере 100 тыс. рублей. Это сделано для того, чтобы избежать рисков, связанных с финансированием терроризма и диверсий.

При упрощенной идентификации достаточно указать ФИО и паспортные данные.

85-90% переводов укладываются в предложенный лимит, под действие новых ограничений попадут только 10-15% операций.