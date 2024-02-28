🎅🍬 Как отразить в 6-НДФЛ новогодние подарки сотрудникам

День передачи сотруднику подарка = день получения им дохода в натуральной форме, а удержать налог надо при ближайшей выплате дохода. Если подарок был в декабре 2023 года, а удержание НДФЛ – в январе 2024 года, то он отразится в двух расчетах 6-НДФЛ (за 2023 год и 1 квартал 2024 года).

Разъяснение дает ФНС в письме от 21.02.2024 № БС-4-11/1945@.

Ситуация такая: в декабре сотрудник получил подарок и до конца года после этого никаких выплат ему не было и удержать НДФЛ было не с чего. НДФЛ удержали только в январе при выплате аванса.

Как все это отражать в 6-НДФЛ, смотрите в нашей таблице.

6-НДФЛ за 2023 год 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Раздел 1 Не заполняется Заполняются строки 020 и 021 (налог к перечислению по первому сроку уплаты) Раздел 2 Заполняются строки 110 (доход) и 140 (исчисленный налог) Строки 160 (удержанный налог) и 170 (неудержанный налог) заполнять не надо Заполняется строка 160 (удержанный налог) Справка о доходах Доход и НДФЛ с него попадают в справку –

Напомним, облагаются НДФЛ подарки сотрудникам дороже 4 тыс. рублей. Подробно про налогообложение подарков мы рассказывали тут.

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