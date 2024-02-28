🎅🍬 Как отразить в 6-НДФЛ новогодние подарки сотрудникам

Разъяснение дает ФНС в письме от 21.02.2024 № БС-4-11/1945@.
Ситуация такая: в декабре сотрудник получил подарок и до конца года после этого никаких выплат ему не было и удержать НДФЛ было не с чего. НДФЛ удержали только в январе при выплате аванса.
Как все это отражать в 6-НДФЛ, смотрите в нашей таблице.
6-НДФЛ за 2023 год
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
Раздел 1
Не заполняется
Заполняются строки 020 и 021 (налог к перечислению по первому сроку уплаты)
Раздел 2
Заполняются строки 110 (доход) и 140 (исчисленный налог)
Строки 160 (удержанный налог) и 170 (неудержанный налог) заполнять не надо
Заполняется строка 160 (удержанный налог)
Справка о доходах
Доход и НДФЛ с него попадают в справку
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Напомним, облагаются НДФЛ подарки сотрудникам дороже 4 тыс. рублей. Подробно про налогообложение подарков мы рассказывали тут.
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Комментарии1
Но этот НДФЛ в 2023 году исчислен, но не удержан. То есть в справке 2023 не будет удержанного, а в справке 2024 не будет в принципе никакого
Дадут ли сотруднику имущественный вычет на этот НДФЛ, который завис в воздухе?