При слете с ПСН на УСН пеней быть не должно, но их все равно начисляют

Речь идет об ИП, который получил годовой патент и в декабре 2023 не уследив, превысил лимит дохода (свыше 60 млн руб.). В декабре ему срочно пришлось задним числом пересчитывать весь налог с начала года.
ИП составил и сдал декларацию по УСН, уплатил налог и получил отрицательное сальдо ЕНС из-за пеней. Их начислили на неуплаченные авансы за весь год.
Историей поделилась участница нашего форума.
Между тем, на основании п. 7 ст. 346.45 НК при несвоевременной уплате авансов по УСН в случае утраты права на ПСН не должны начисляться пени.
Коллеги советуют ИП подать жалобу и требовать перерасчета пеней.
Напомним, что при таком вынужденном переходе с ПСН на упрощенку в декларации по УСН надо заполнить строку 101.
Как перейти с ПСН на УСН в разных ситуациях, смотрите тут.
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