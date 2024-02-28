При слете с ПСН на УСН пеней быть не должно, но их все равно начисляют

При УСН надо платить авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы. Если они начислены по декларации (в строках 020, 040, 070 раздела 1), но не уплачены, то будут пени. Но если слет на УСН произошел задним числом, то пеней быть не должно.

Речь идет об ИП, который получил годовой патент и в декабре 2023 не уследив, превысил лимит дохода (свыше 60 млн руб.). В декабре ему срочно пришлось задним числом пересчитывать весь налог с начала года.

ИП составил и сдал декларацию по УСН, уплатил налог и получил отрицательное сальдо ЕНС из-за пеней. Их начислили на неуплаченные авансы за весь год.

Историей поделилась участница нашего форума.

Между тем, на основании п. 7 ст. 346.45 НК при несвоевременной уплате авансов по УСН в случае утраты права на ПСН не должны начисляться пени.

Коллеги советуют ИП подать жалобу и требовать перерасчета пеней.

Напомним, что при таком вынужденном переходе с ПСН на упрощенку в декларации по УСН надо заполнить строку 101.

Как перейти с ПСН на УСН в разных ситуациях, смотрите тут.