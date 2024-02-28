Минфин напомнил, кто должен сдавать 3-НДФЛ

Физлица должны отчитаться за проданное имущество, а ИП на ОСНО – за предпринимательские доходы.

Разъяснения по самостоятельной уплате НДФЛ дал Минфин в письме от 09.02.2024 № 03-04-09/11198.

В общем случае налог у физлица должен удержать налоговый агент (организация или ИП), который выплачивает доход.

Но есть случаи, когда исчислить налог надо самостоятельно. Это делают:

физлица – с доходов, полученных от физлиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами по НДФЛ, по трудовым договорам и ГПХ (в том числе, по аренде);

физлица – с доходов от продажи имущества, если срок владения – меньше минимального;

ИП на ОСНО – с доходов от бизнеса.

Во всех этих случаях надо сдать декларацию 3-НДФЛ, где заявить свой доход.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ при продаже жилья, мы рассказывали здесь.