Лимит беспошлинных покупок могут отменить, но введут единый сбор в 5%

Сейчас без уплаты пошлины можно заказывать товары в иностранных онлайн-магазинах стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг. Такой лимит действует до 31 марта 2024 года, а после его хотят пересмотреть.

Власти снова рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза товаров, заказанных из иностранных онлайн-магазинов. Об этом пишут «Известия».

Если от лимита откажутся, то будет установлена единая пошлина в размере 5%. С таким предложением обратился Ozon к помощнику президента Максиму Орешкину.

Сейчас пользователи могут заказывать онлайн товары из-за границы товары стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг. В случае превышения лимита, нужно доплатить 15% от стоимости продукции.

Лимит беспошлинных покупок менялся уже много раз. До 2019 года он составлял 1 тыс. евро и 31 кг. В пандемию — 2020 год снизился до 200 евро. И в 2022 году вернулся к отметке в 1 тыс. евро. Этот лимит будет действовать до 31 марта 2024 года.

Нормы беспошлинного ввоза утверждены на уровне Евразийской экономической комиссии, их изменение потребует принятия решения всеми государствами — членами ЕАЭС, — объяснили в ФТС.

Недавно мы писали, что урезать лимит до 500 евро хочет Минпромторг, а Минфин и ФТС — до 200 евро.

Представители маркетплейса Ozon отправили письмо в администрацию президента и предупредили, что возврат к лимиту в 200 евро приведет к уменьшению объемов трансграничной торговли на 18–20%.

Многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить. Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе, — сказали в Ozon.

По итогам 2023 года объем трансграничной торговли составляет 0,3 трлн рублей, всей онлайн-торговли — 8,3 трлн рублей, а оборот ритейла — 47 трлн рублей. Большинство заказывает товары из Китая.

54% ввезенной продукции приходится на электронику, 18% — на одежду, 20% покупают товары для дома и инструменты.