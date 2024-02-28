Мошенники пугают пользователей несуществующим налогом на СВО

Злоумышленники начали рассылать фейковые письма с уведомлениями о том, что жители страны должны каждый месяц платить несуществующий налог на СВО. Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы подписать заявление об отказе от платежей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на «Тинькофф Защиту».
Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон, — объяснили в «Тинькофф».
Мошенники просят перейти по ссылке в личный кабинет, ввести персональные данные и написать заявление, чтобы отказаться от платежей.
Фишинговый ресурс замаскирован под реальный сайт банка. После того, как злоумышленники получат личные данные пользователей, они могут вывести деньги со счета и оформить кредит.
Комментарии2
А никого не удивляло, что от уплаты налога можно отказаться? Налоги-то - понятие обязательное.
У нас в стране слишком низкая налоговая грамотность населения.
Все налоги и взносы за население считает ФНС и работодатель. Большая часть людей вообще не понимает что они платят и за что...
Уже давно пора-бы потихоньку приучать население к грамотности. Первым шагом могло-бы быть например, снятие с налогового агента применение вычетов по НДФЛ. Тем более, что по заявлениям ФНС сейчас всё это делается за пару кликов в ЛК. Кто хочет получить эти вычеты (на детей, на лечение, обучение и имущество) пусть хоть чуточку приложит усилий, пошевелит серым веществом в голове и сделает пару кликов мышкой.
А то меня как бухгалтера люто бесит, когда работник берёт в руки запрошенную им справку 2-НДФЛ, смотрит в неё стеклянными глазами и заявляет "тут неправильно посчитано!". Я спрашиваю что именно "неправильно посчитано", а в ответ он только хлопает глазами и говорит что незнает что именно, но у "сменщика всё по-другому" (что бы это ни значило)...