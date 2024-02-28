Мошенники пугают пользователей несуществующим налогом на СВО

Клиенты банков начали получать поддельные уведомления о том, что каждый месяц будет нужно платить налог на СВО в размере нескольких тысяч рублей. Чтобы отменить платежи, мошенники просят ввести личные данные на фишинговом сайте.

Злоумышленники начали рассылать фейковые письма с уведомлениями о том, что жители страны должны каждый месяц платить несуществующий налог на СВО. Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы подписать заявление об отказе от платежей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на «Тинькофф Защиту».

Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон, — объяснили в «Тинькофф».

Мошенники просят перейти по ссылке в личный кабинет, ввести персональные данные и написать заявление, чтобы отказаться от платежей.

Фишинговый ресурс замаскирован под реальный сайт банка. После того, как злоумышленники получат личные данные пользователей, они могут вывести деньги со счета и оформить кредит.