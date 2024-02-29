Предприниматели смогут выбрать площадки для бизнеса на инвестиционной карте России

Минэкономразвития разработало инвестиционную карту России. Карта включает данные о почти 14 тыс. площадках, которые предприниматели могут использовать для открытия и ведения своего бизнеса.

Карта уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Она дает возможность предпринимателям выбрать готовые промышленные площадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

«Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали ее с Правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», — сообщил Максим Решетников.

Выбирать удобные для себя площадки предприниматели смогут в разных регионах и сравнивать их по размеру, оснащению и доступным мерам поддержки.