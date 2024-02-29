Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов

Депутаты приняли закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов, пишет ТАСС.

«Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — подчеркнул ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Ответственность за нарушение данных норм уже предусмотрена действующим законодательством. Штраф для граждан — до 50 тысяч рублей, для компаний — до 500 тысяч рублей.