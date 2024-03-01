Продавцы из стран ЕАЭС будут платить НДС за онлайн-покупки россиян

Если онлайн-магазин из страны ЕАЭС продает товары российским физлицам (не ИП), то местом реализации будет считаться Россия и такая торговая площадка будет платить НДС в России.

Правительственный законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.

Речь идет о торговых площадках, на которых:

доступны сервисы для заказа товара;

размещены условия оплаты;

размещены условия доставки.

Если продажа товаров идет по договору комиссии, то платить НДС будут обязаны иностранные или российские посредники.

Если продавцы торгуют напрямую, они сами будут платить НДС.

Момент определения налоговой базы – последний день квартала, когда поступила оплата.

Налоговая база – цена товара в пересчете на рубли по курсу ЦБ на день определения налоговой базы.

Ставка НДС – 16,67% или 9,09%.

Для взаимодействия с ФНС иностранные селлеры должны будут завести себе личный кабинет.

Проектом также предусмотрено, что российские продавцы будут брать к вычету НДС, уплаченный в бюджеты других стран ЕАЭС при онлайн-продажах физлицам.