НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Продавцы из стран ЕАЭС будут платить НДС за онлайн-покупки россиян

Если онлайн-магазин из страны ЕАЭС продает товары российским физлицам (не ИП), то местом реализации будет считаться Россия и такая торговая площадка будет платить НДС в России.
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Правительственный законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.

Речь идет о торговых площадках, на которых:

  • доступны сервисы для заказа товара;

  • размещены условия оплаты;

  • размещены условия доставки.

Если продажа товаров идет по договору комиссии, то платить НДС будут обязаны иностранные или российские посредники.

Если продавцы торгуют напрямую, они сами будут платить НДС.

  • Момент определения налоговой базы – последний день квартала, когда поступила оплата.

  • Налоговая база – цена товара в пересчете на рубли по курсу ЦБ на день определения налоговой базы.

  • Ставка НДС – 16,67% или 9,09%.

Для взаимодействия с ФНС иностранные селлеры должны будут завести себе личный кабинет.

Проектом также предусмотрено, что российские продавцы будут брать к вычету НДС, уплаченный в бюджеты других стран ЕАЭС при онлайн-продажах физлицам.

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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

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