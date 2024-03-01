Навязчивых коллекторов начнут штрафовать до 2 млн рублей

Коллекторы, сотрудники банков и МФО по взысканию просроченной задолженности теперь будут нести административную ответственность за беспокойство должников в неположенное время, за навязчивые звонки и сообщения.

Минюст готовит поправки в КоАП, по которым коллекторов, представителей микрофинансовых организаций и других взыскателей долгов будут штрафовать за навязчивые звонки и сообщения. Об этом узнали «Известия».

Для физических лиц размер взыскания установят от 50 до 500 тыс. рублей, должностные лица за навязчивость заплатят от 100 тыс. до 1 млн рублей или получат дисквалификацию на срок до одного года, а компаниям грозят штрафы до 2 млн рублей.

Если закон установил новые требования, то штрафы за их нарушение, безусловно, нужны. Практика неоднократно показывала, что нормы не будут работать, если по ним нет мер ответственности. Хотя, конечно, она должна быть разумной. Если кредитор на час позже позвонил неплательщику, то его не надо штрафовать на 500 тыс. рублей, — сказала депутат Госдумы Наталья Костенко.

С 1 февраля 2024 года вступили в силу поправки, по которым должник может отказаться от личного общения с коллекторами, МФО и банками. Для получения информации о задолженностях можно выбрать переписку по почте, e-mail, на портале Госуслуги, а также разрешено взаимодействовать с кредиторами через нотариусов.

При каждом обращении к должнику взыскатели обязаны назвать свое имя, идентификационный код, полное наименование кредитора и сообщить размер долга.

Коллекторы, сотрудники банков и МФО по работе с должниками могут действовать через «автоматизированных интеллектуальных агентов» (АИА) — программу, которая передаст клиенту сведения о задолженности и сроках ее погашения. Все разговоры роботов будут записаны.

Сейчас в законе не прописана ответственность за несоблюдение этих ограничений, именно это хочет исправить Минюст своим законопроектом.