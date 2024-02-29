Представители цифровых платформ не хотят платить страховые взносы

Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито» намерены уйти от уплаты страховых взносов. В законе могут прописать, что курьеры, таксисты и сборщики заказов должны сами делать добровольные отчисления на пенсию, страховку и пособия.

Представители Wildberries, Ozon, «Яндекса», «СберМаркета» и «Авито» хотят добавить в проект федерального закона «О платформенной занятости» положение, по которому курьеры, таксисты и сборщики заказов будут самостоятельно делать отчисления на будущую пенсию и пособия. Так платформенный бизнес собирается уйти от уплаты страховых взносов. Об этом пишет «Forbes».

Текста законопроекта о платформенной занятости пока нет. Есть наработки, но конкретные формулировки не готовы. Любые документы, которые появляются, — это инициативы отдельных организаций, — сказал представитель «Единой России» Артем Вороной.

Ассоциация цифровых платформ не считает, что агрегаторы обязаны платить стразовые взносы и софинансировать отчисления занятых на будущую пенсию и другие пособия. Их задача — обеспечить исполнителям техническую возможность выполнять заказы.

Также сервисы могут проконсультировать партнеров о программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но платформы не должны поощрять тех, кто добровольно отчисляет часть доходов на страховку, пенсию и пособия.

Платформы сфокусируются на информировании исполнителей обо всех доступных возможностях добровольного страхования, чтобы упростить их выбор. Также возможны дополнительные стимулы и поощрения от платформ для исполнителей, заинтересованных в добровольных программах, — сказали в Ассоциации.

С такой позицией не согласна Федерация независимых профсоюзов РФ.

Платить страховые взносы за платформенных занятых, по-хорошему, должны главные бенефициары их труда — цифровые платформы, которые могли бы ужаться в прибыли. Иначе будущие пенсии платформенных занятых будут обеспечены за счет других работодателей, — сказал секретарь организации Олег Соколов

По данным Росстата, в третьем квартале 2023 года 2,5 млн человек регулярно работали на цифровых платформах. Это 3,4% всех занятых в стране. Около 40% самозанятых совмещают выполнение заказов через агрегаторы с основной работой.

Центр стратегических разработок подсчитал, что для 90% исполнителей работа с цифровыми платформами стала основным источником дохода, а для 79% — единственным.