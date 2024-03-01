Суд разберется, можно ли считать доказательством опросы в телеграм-каналах

После жалобы компании Viola на конкурентов, которые скопировали упаковку ее продукции, управление ФАС провело в своем телеграм-канале голосование. Подписчики решили, что дизайн не похож. На этом основании служба отказала в возбуждении дела.

Компания Viola подала в суд на региональное управление ФАС, которое отказалось признать упаковку йогуртов конкурентов «Фермерское подворье», похожей на дизайн Viola. Антимонопольная служба отказалась возбуждать дело после проведения голосования в мессенджере Telegram. Пользователи решили, что баночки йогуртов не похожи. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на дело № А04-901/2024.

В 2023 году Viola обратилась в ФАС с жалобой на «Хладокомбинат Партнер» из-за того, что он начал выпускать йогурты в упаковке, дизайн которой копировал ее собственный стиль.

ФАС попросила подписчиков своего телеграм-канала проголосовать, насколько упаковки двух йогуртов похожи. Большая часть респондентов решила, что «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара» и схожести нет. Сейчас у канала 124 подписчика.

12 марта 2024 года Арбитражный суд Амурской области разберется, считать ли такой опрос в мессенджере доказательством.