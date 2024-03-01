Пользователи интернета

Суд разберется, можно ли считать доказательством опросы в телеграм-каналах

После жалобы компании Viola на конкурентов, которые скопировали упаковку ее продукции, управление ФАС провело в своем телеграм-канале голосование. Подписчики решили, что дизайн не похож. На этом основании служба отказала в возбуждении дела.
33 16

Компания Viola подала в суд на региональное управление ФАС, которое отказалось признать упаковку йогуртов конкурентов «Фермерское подворье», похожей на дизайн Viola. Антимонопольная служба отказалась возбуждать дело после проведения голосования в мессенджере Telegram. Пользователи решили, что баночки йогуртов не похожи. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на дело № А04-901/2024.

В 2023 году Viola обратилась в ФАС с жалобой на «Хладокомбинат Партнер» из-за того, что он начал выпускать йогурты в упаковке, дизайн которой копировал ее собственный стиль.

ФАС попросила подписчиков своего телеграм-канала проголосовать, насколько упаковки двух йогуртов похожи. Большая часть респондентов решила, что «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара» и схожести нет. Сейчас у канала 124 подписчика.

12 марта 2024 года Арбитражный суд Амурской области разберется, считать ли такой опрос в мессенджере доказательством.

Начать дискуссию

Логотип DAS Group
DAS Group
Воинский учет

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы

С 1 октября 2023 года штрафы за нарушения в сфере воинского учета достигают полумиллиона рублей. Поэтому каждой организации важно обеспечить его ведение по всем правилам. Отвечаем на самые распространенные вопросы, которые возникают у работодателей в отношении воинского учета.

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы
7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Обменять юани теперь можно в банкоматах «Тинькофф»

Услуга по обмену юаней появилась в банкоматах «Тинькофф». На получение наличной валюты не действуют ограничения ЦБ и лимиты по снятию средств через банкоматы.

11
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Законопроекты

Сосункам тут не рады! Депутаты хотят ввести штраф за запрет на кормление грудью в общественных местах

Кормление ребенка грудью в кафе и в фитнес-центре привело к скандалу поистине государственных масштабов. Депутаты решили положить этому конец и скоро внесут законопроект, который защитит кормящих в общественных местах матерей. За ущемление их прав законодатели хотят ввести штрафы.

Сосункам тут не рады! Депутаты хотят ввести штраф за запрет на кормление грудью в общественных местах
2
27

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

У россиян появится новый инструмент для сбережений

Безотзывный сберегательный сертификат позволит вкладывать деньги в банк на срок больше трех лет с высокой доходностью.

52
Проверки

Вместо моратория на проверки бизнеса будет риск-ориентированный подход

В последние годы на проверки бизнеса вводили мораторий. Эту систему поменяют.

74
Трудовые отношения

С какими рисками кадровой оптимизации столкнутся работодатели в 2024 году

Сейчас Минтруд начал активно бороться с нелегальной занятостью. Будут проверять работодателей, которые привлекают больше 10 самозанятых и выплачивают им доход от 50 тысяч рублей в месяц.

53

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Стандартный вычет

Увеличат вычет на второго ребенка до 2800 руб., а на каждого последующего — до 6000

Президент поручил поднять размер вычетов на детей.

78
Ипотека

Участники СВО получат ипотеку по льготной ставке 2%

Ипотеку под 2% годовых будут выдавать военнослужащим и родственникам бойцов, которые погибли в ходе СВО.

161
Логотип Нетология
Нетология
Бухгалтерский аутсорсинг

Зачем бухгалтеру на фрилансе соцсети 

Социальные сети уже давно перестали быть просто местом общения. Теперь это мощный инструмент продвижения и развития бизнеса. Бухгалтерам на фрилансе соцсети позволяют продемонстрировать свою экспертность, раскрутить личный бренд и успешно продавать свои услуги.

Зачем бухгалтеру на фрилансе соцсети 
19
Налоги, взносы, пошлины

Введут дифференцированную систему налогообложения

С 2025 года контролирующие органы полностью перейдут на риск-ориентированный подход. Этот подход позволит сократить число проверок.

1
166
Социальный вычет

Введут налоговый вычет за нормативы ГТО

Те, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, получит право на налоговый вычет.

104
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-25 курсов по инвестициям для начинающих в 2024 году

Если вы давно интересовались темой инвестирования, но не знали, с чего начать, то эта статья точно для вас. Здесь рассмотрим подборку курсов для начинающих инвесторов от топовых школ с сопровождением кураторов и обратной связью. Благодаря этим программам вы сможете в короткие сроки освоить тему инвестирования и увеличить свои доходы. 

ТОП-25 курсов по инвестициям для начинающих в 2024 году
17

Разборы законов

1 186
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

В марте - изменения в страховании вкладов

Госдума обратила внимание на 2 важных изменения по страхованию вкладов, которые начнут действовать в марте.

59
УСН

Зачем предпринимателям на доходно-расходной УСН нужно заявление о зачете

Новые правила учета фиксированных взносов (без факта их уплаты) касаются только ИП на УСН «доходы» и ПСН. Для ИП «доходы минус расходы» факт уплаты взносов по-прежнему важен. Но все деньги идут на ЕНС в виде ЕНП, а платежки-02 с КБК взносов в 2024 году уже не принимают.

81
НДФЛ

НДФЛ по дивидендам надо считать без учета зарплаты

Налоговый агент считает НДФЛ с дивидендов отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате таких доходов.

84
Ипотека

Продлят семейную ипотеку

Президент предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

23
Пользователи интернета

Суд разберется, можно ли считать доказательством опросы в телеграм-каналах

После жалобы компании Viola на конкурентов, которые скопировали упаковку ее продукции, управление ФАС провело в своем телеграм-канале голосование. Подписчики решили, что дизайн не похож. На этом основании служба отказала в возбуждении дела.

33
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Бухгалтерский учет

Реформация баланса: что это, для чего нужна и как провести

Реформацию бухгалтерского баланса проводят каждый год по состоянию на 31 декабря. Процедура реформации в программах для ведения бухучета выполняется автоматически. Но бухгалтеру все равно нужно знать, что это за процесс — чтобы проверить расчеты и, если требуется, — скорректировать.

Реформация баланса: что это, для чего нужна и как провести
52

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Акт с самозанятыми: для чего нужен и как его оформить

Акт выполненных работ — один из первичных документов, который заказчики используют при сотрудничестве с самозанятыми. Рассказываем, когда он нужен обязательно, и как правильно его составить. 

Акт с самозанятыми: для чего нужен и как его оформить
60
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
26
2,3 тыс.