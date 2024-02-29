Введут дифференцированную систему налогообложения

С 2025 года контролирующие органы полностью перейдут на риск-ориентированный подход. Этот подход позволит сократить число проверок.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что не позволит притеснять и обижать предпринимателей. Власти должны помогать российскому бизнесу.

Президент считает, что временный мораторий на проверки бизнеса полностью оправдал себя. Чтобы минимизировать проверки, с 2025 года риск-ориентированный подход будут применять на постоянной основе.

Также Путин разрешит некрупному бизнесу оформлять кредитные каникулы один раз в пять лет на срок до шести месяцев. При этом кредитная история компаний не будет ухудшаться.

До 2025 года власти пересмотрят параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены применять схемы налоговой оптимизации.

Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, — сказал Владимир Путин.

До 2030 году в стране будет введена дифференцированная система налогообложения.