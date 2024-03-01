С 2024 года зарплата заграничных дистанционщиков облагается НДФЛ в России

Разъяснение дает Минфин в письме от 06.02.2024 № 03-04-05/9635.
Если сотрудник работает дистанционно по трудовому договору, то его НДФЛ будет 13% или 15%, даже если он нерезидент.
При этом трудовой договор должен быть заключен по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Эта норма вступила в силу с 01.01.2024.
Есть еще норма НК по договорам ГПХ с дистанционщиками.
У них с 01.01.2025 будет НДФЛ в России, если они оказывают услуги в интернете с использованием:
доменных имен и сетевых адресов в российской доменной зоне;
информационных систем, технические средства которых размещены в РФ;
ПАК, размещенных в РФ.
При этом должно соблюдаться хотя бы одно условие:
работник – налоговый резидент;
деньги работник получает на счет в российском банке;
заказчик – российская компания ИП.
Таким образом, даже выплаты нерезидентам на ГПХ будут облагаться НДФЛ 13% и 15%, если они сотрудничают с российской компанией.
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