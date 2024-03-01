НДФЛ

С 2024 года зарплата заграничных дистанционщиков облагается НДФЛ в России

Одна норма НК по НДФЛ дистанционщиков, работающих за границей на российские компании, заработала с 2024 года, вторая вступит в силу с 01.01.2025.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 06.02.2024 № 03-04-05/9635.

Если сотрудник работает дистанционно по трудовому договору, то его НДФЛ будет 13% или 15%, даже если он нерезидент.

При этом трудовой договор должен быть заключен по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Эта норма вступила в силу с 01.01.2024.

Есть еще норма НК по договорам ГПХ с дистанционщиками.

У них с 01.01.2025 будет НДФЛ в России, если они оказывают услуги в интернете с использованием:

  • доменных имен и сетевых адресов в российской доменной зоне;

  • информационных систем, технические средства которых размещены в РФ;

  • ПАК, размещенных в РФ.

При этом должно соблюдаться хотя бы одно условие:

  • работник – налоговый резидент;

  • деньги работник получает на счет в российском банке;

  • заказчик – российская компания ИП.

Таким образом, даже выплаты нерезидентам на ГПХ будут облагаться НДФЛ 13% и 15%, если они сотрудничают с российской компанией.

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НДФЛ

С 2024 года зарплата заграничных дистанционщиков облагается НДФЛ в России

Одна норма НК по НДФЛ дистанционщиков, работающих за границей на российские компании, заработала с 2024 года, вторая вступит в силу с 01.01.2025.

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