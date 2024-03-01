Интернет и IT

Вступил в силу запрет рекламы VPN-сервисов

Теперь Роскомнадзор будет блокировать инструкции по установке сервисов для получения доступа к заблокированным ресурсам.
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С 1 марта 2024 года Роскомнадзор начал блокировать рекламу VPN-сервисов в интернете. Об этом сказано в приказе на портале правовых актов.

Сейчас в РФ запрещена работа средств для обхода блокировок доступа к заблокированному контенту.

К популяризации сервисов для обхода блокировок будут относить публикации с описанием действий, которые откроют пользователям доступ к противоправным ресурсам.

Помимо этого, критерии включают информацию, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования подобных сервисов или предлагает приобрести к ним доступ. Требование о запрете распространения такого контента относится ко всем материалам в сети, независимо от того, когда он был опубликован и на каких интернет-ресурсах, — сказали в РКН.

Под определение средств обхода блокировок попадут VPN-сервисы, которые:

  • не подключены к федеральной госинформсистеме, где установлен перечень заблокированных в РФ ресурсов;

  • не подключены к техническим средствам противодействия угрозам;

  • в целом позволяют получить доступ к заблокированным сайтам.

Юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилл Ляхманов рассказал, что эффекта такого запрета не будет. Пользователи уже научились самостоятельно устанавливать VPN.

Недавно мы писали, что сайты начали удалять информацию о VPN-сервисах.

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