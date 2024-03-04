ИП на УСН «доходы» может не платить фиксированные взносы в марте

Чтобы уменьшить свой аванс по УСН за 1 квартал 2024 года, оплачивать фиксированные взносы до 31 марта не обязательно. Срок уплаты фиксированных взносов за 2024 год – 09.01.2025. Платить их заранее – дело добровольное.

Если у ИП на УСН «доходы» без работников сумма дохода за 1 квартал 2024 года не превысит 825 тыс. рублей, то ему за 1 квартал не надо сдавать уведомление по ЕНП и платить аванс по УСН. И платить фиксированные взносы тоже не надо.

ИП может уменьшить свой доход на всю сумму фиксированных взносов за год (49 500 руб.) уже в 1 квартале.

Пример 1

ИП заработал в 1 квартале 300 000 рублей.

Аванс = 300 000 х 6% = 18 000 руб.

Вычет на взносы (не более суммы аванса) = 18 000 руб.

Аванс по УСН к уплате = 18 000 – 18 000 = 0.

Ничего платить и сдавать не надо.

Пример 2

ИП заработал в 1 квартале 1 000 000 рублей.

Аванс = 1 000 000 х 6% = 60 000 руб.

Вычет на взносы = 49 500 руб.

Аванс по УСН к уплате = 60 000 – 49 500 = 10 500 руб.

Надо до 25.04.2024 сдать уведомление по ЕНП на аванс по УСН в сумме 10 500 руб. и до 29.04.2024 уплатить этот аванс на КБК ЕНП.

Подробнее про фиксированные взносы за 2024 год читайте тут.