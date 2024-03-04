Трудовое право

С конца февраля нельзя увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет (ранее — до 14).

Это закрепил Федеральный закон от 14.02.2024 № 12-ФЗ с изменениями в ТК.

Нельзя даже сократить или уволить, если такой сотрудник не соответствует занимаемой должности

Исключения:

  • ликвидация организации/закрытие ИП;

  • грубое нарушение трудовых обязанностей.

Председатель Госдумы В. Володин объяснил, что дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Поэтому государство должно защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность.

При этом для одиноких родителей, у которых дети с инвалидностью, ничего не поменялось: работодатели по-прежнему не могут уволить, пока ребенку не исполнится 18 лет.

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