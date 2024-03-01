Мошенники продают марафоны от имени Блиновской

Участникам псевдомарафона предлагают послушать историю о задержании и неуплаченных налогах лично от Елены Блиновской.

Злоумышленники запустили марафон от имени блогера Елены Блиновской, которая сейчас арестована по делу об уклонении от уплаты налогов.

В сети появился сайт с фотографиями и цитатами Блиновской, где размещена реклама марафона, который «раскроет всю правду о задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим». Об этом рассказала «РИА Новостям» адвокат блогера Наталья Сальникова.

Участие в таком «эксклюзивном марафоне» стоит всего 990 рублей. Слушателям обещают личное общение с Блиновской.

Это не ее сайт, его создали мошенники. Мы уже подали заявление в полицию, чтобы установили, кто это сделал, и приняли меры, — заявила Наталья Сальникова.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Блогера обвиняют в неуплате налогов и легализации денежных средств. До 26 апреля 2024 года она будет находиться в СИЗО.