Госзакупки

Участникам госзакупок запретят работать с компаниями из Реестра недобросовестных поставщиков

Депутаты хотят обязать заказчиков госзакупок устанавливать требование об отсутствии информации об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет заказчиков при госзакупках устанавливать требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре.

Для эффективности осуществления закупок и развития добросовестной конкуренции проектом федерального закона предлагается определить обязанность заказчика при осуществлении закупок в соответствии с Законом о контрактной системе устанавливать требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре, — сказано в пояснительной записке.

Пока что у заказчиков есть право, а не обязанность устанавливать требование к партнерам об отсутствии информации о них в Реестре недобросовестных поставщиков.

Если законопроект примут, заказчики смогут работать только с добросовестными контрагентами. Это снизит риски неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта.

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