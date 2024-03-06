Участникам госзакупок запретят работать с компаниями из Реестра недобросовестных поставщиков

Депутаты хотят обязать заказчиков госзакупок устанавливать требование об отсутствии информации об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет заказчиков при госзакупках устанавливать требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре.

Для эффективности осуществления закупок и развития добросовестной конкуренции проектом федерального закона предлагается определить обязанность заказчика при осуществлении закупок в соответствии с Законом о контрактной системе устанавливать требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре, — сказано в пояснительной записке.

Пока что у заказчиков есть право, а не обязанность устанавливать требование к партнерам об отсутствии информации о них в Реестре недобросовестных поставщиков.

Если законопроект примут, заказчики смогут работать только с добросовестными контрагентами. Это снизит риски неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта.