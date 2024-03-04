Предприятия ТЭК и ЖКХ из новых регионов получат отсрочку по уплате налога на прибыль

Компании могут отсрочить уплату налога на прибыль за 2023 год на 12 месяцев. Потом платежи разобьют на равные части, которые предприятия будут платить в течение следующего года.

Правительство предоставит годовую отсрочку по уплате налога на прибыль для организаций, которые работают в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории новых регионов.

Льготу можно применять при уплате налога на прибыль за 2023 год. Отсрочка будет действовать 12 месяцев, а после ее окончания сумма=у налога разобьют на равные части, которые компании будут выплачивать в течение следующего года.

Об этом сказано в постановлении правительства от 21.02.2024 № 205.

Решение позволит организациям высвободить оборотные средства и направить их на поддержание стабильного обеспечения граждан светом, водой и теплом, — говорится на сайте кабмина.

Также в 2024 году в новых регионах действует мораторий на блокировку банковских счетов таких предприятий, если они не платили налоги, сборы и страховые взносы.