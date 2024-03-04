ЦБ: банки продолжают рекламировать кредиты с ложной информацией о ставках

Несмотря на предписание Центробанка указывать в рекламе полную стоимость кредита рядом с процентной ставкой, организации продолжают игнорировать это требование.

В своих мобильных приложениях банки по-прежнему публикуют информацию о кредитах с несуществующими ставками, тогда как недостоверная реклама с уличных билбордов уже исчезла.

С рекламы это исчезло, действительно, билбордов мы не видим [с рекламой кредитов по несуществующим ставкам]. А если увидим, то меры будут применены мгновенно, так как у нас с ФАС в этом смысле очень хорошее взаимодействие. Но что касается контроля за более тонкими путями донесения информации, например личные кабинеты или мобильные приложения, там хитрости пока мы видим, — сказал ТАСС член совета директоров Центробанка Михаил Мамута.

С осени 2023 года банки обязаны указывать в рекламе диапазон значений полной стоимости кредита. Такую информацию нужно размещать рядом с процентной ставкой и набирать тем же размером шрифта.