📄📄 Бухгалтеры обсуждают двухстраничную ТОРГ-12

Когда в накладной 1-2 наименования товара, весь документ прекрасно вмещается на одну бумажную страницу формата А4. А если наименований не очень много, но и не очень мало, то одной страницы уже маловато – часть текста уходит на второй лист.

Как быть, если на этот второй лист ушли только строчки с подписями и печатями, а вся остальная важная информация, в том числе сумма – на первом листе? Обсуждение этого вопроса ведут участники нашего форума.

Контрагент наотрез отказался подписывать накладную ТОРГ-12, потому что она на двух листах, и на втором листе – только строчки для подписей.

Коллеги делятся своим опытом, как выходить из такой ситуации:

уменьшить масштаб — чтобы вся информация вместилась на одну страницу;

увеличить масштаб — чтобы на второй странице оказались строчки с товаром, а не только подписи;

делать ТОРГ-12 двухсторонней.

Кстати, в печатной форме ТОРГ-12 второй лист называется «оборотная сторона», что обязывает печатать эту часть на обороте листа, констатируют коллеги.

А как вы выходите из такой ситуации?