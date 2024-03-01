📄📄 Бухгалтеры обсуждают двухстраничную ТОРГ-12

Как быть, если на этот второй лист ушли только строчки с подписями и печатями, а вся остальная важная информация, в том числе сумма – на первом листе? Обсуждение этого вопроса ведут участники нашего форума.
Контрагент наотрез отказался подписывать накладную ТОРГ-12, потому что она на двух листах, и на втором листе – только строчки для подписей.
Коллеги делятся своим опытом, как выходить из такой ситуации:
уменьшить масштаб — чтобы вся информация вместилась на одну страницу;
увеличить масштаб — чтобы на второй странице оказались строчки с товаром, а не только подписи;
делать ТОРГ-12 двухсторонней.
Кстати, в печатной форме ТОРГ-12 второй лист называется «оборотная сторона», что обязывает печатать эту часть на обороте листа, констатируют коллеги.
А как вы выходите из такой ситуации?
Комментарии3
у меня есть пунктик - все двухстраничное печатаю с оборотом. И раздражает, когда кто-то из сотрудников печатает на двух листах.
Некоторые и авансовый отчет на двух страницах печатают, потому что он так из принтера выходит, а переворачивать лист лень
аналогично.
Но в ситуации как написано в статье (если весь перечень вместился на одну страницы, а на вторую вылазиют только подписи), если делаю сам, то сделал бы или ужать что бы всё было на одной странице, или увеличить поля и хоть одну позицию товара увести на вторую страницу.
+1
по ситуации. Или ужать или двухсторонний