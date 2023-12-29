С блогера Валерии Чекалиной сняли все обвинения в неуплате налогов

Следственный комитет прекратил уголовное дело блогера Чекалиной, которую обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

В отношении блогера Валерии Чекалиной прекратили дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Вчера следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (ч. 2 ст. 198 УК), — сказал правозащитник.

В общей сложности по решению ФНС блогер выплатила около 500 млн рублей.

Недавно мы писали, что с Артема и Валерии Чекалиных сняли все ограничения. В том числе на перемещение и пользование интернетом.

Валерии Чекалиной и ее супругу Артему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей.

Позже пару обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Это обвинение по ст. 174.1 УК с блогеров еще не сняли.