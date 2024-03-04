Вышли новые правила для выплат безработным

Пособие по безработице, досрочная пенсия безработным предпенсионерам и выплаты безработным детям-сиротам будут идти по новым правилам.

Опубликован приказ Минтруда от 01.02.2024 № 38н.

При расчете пособия по безработице его будут округлять до целых рублей. Для расчета ЦЗН использует данные из СФР о зарплате и стаже. Но безработный сам может принести в центр занятости форму СТД-СФР.

Дети-сироты, которые стоят на учете в ЦЗН, но до истечения 6 месяцев нашли работу, будут получать от ЦЗН доплату за каждый оставшийся месяц. Для этого они должны принести справку с работы. Про новые справки, которые теперь будут делать бухгалтеры, мы рассказывали тут.

Право на досрочную пенсию имеют безработные, которых уволили по сокращению или ликвидации и у которых есть необходимое количество пенсионных баллов и стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Сколько пенсионных баллов надо иметь для выхода на пенсию в 2024 году, смотрите здесь.

Данные о стаже и баллах ЦЗН сам запросит в СФР, но потенциальный пенсионер может принести форму СЗИ-ИЛС. Кстати, форму СЗИ-ИЛС скоро поменяют.