При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ поделят поровну

При исчислении НДФЛ с доходов, полученных от продажи недвижимости, находившейся в общей совместной собственности, полученный каждым из собственников доход определяется для всех из них в равных долях.

Это правило применяется в том случае, если бывшие собственники не выполнят свою обязанность по сдаче 3-НДФЛ.

Напомним, если не сдать 3-НДФЛ, налоговики все равно проведут камеральную проверку и сами начислят налог.

Вместе с тем, при самостоятельном декларировании дохода от продажи недвижимости каждый из собственников определяет дохода аналогично – в равных долях.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.02.2024 № 03-04-05/13925.

То есть, по мнению Минфина при совместной собственности делить доходы всегда надо поровну между собственниками.