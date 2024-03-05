При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ поделят поровну

Это правило применяется в том случае, если бывшие собственники не выполнят свою обязанность по сдаче 3-НДФЛ.
Напомним, если не сдать 3-НДФЛ, налоговики все равно проведут камеральную проверку и сами начислят налог.
Вместе с тем, при самостоятельном декларировании дохода от продажи недвижимости каждый из собственников определяет дохода аналогично – в равных долях.
Об этом сообщает Минфин в письме от 16.02.2024 № 03-04-05/13925.
То есть, по мнению Минфина при совместной собственности делить доходы всегда надо поровну между собственниками.
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