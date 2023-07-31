Тем, кто продал квартиру и не сдал 3-НДФЛ, налоговики сами начислили налог

Налоговики предварительно начислили НДФЛ за 2022 год налогоплательщикам, не задекларировавшим доход от продажи либо дарения недвижимости.

Так, налоговики Республики Алтай провели начисление НДФЛ 760 физлицам, из них 512 – получившим доход от продажи объектов недвижимости, более 290 – в результате получения недвижимости в дар.

Доход от продажи недвижимости налоговики взяли по сведениям из Росреестра, а доход от дарения – исходя из кадастровой стоимости объекта.

Такое право на камералку без декларации у налоговиков появилось с 2021 года.

Если у налоговиков есть данные о продаже физлицом имущества (или дарении), то в личный кабинет загружают уведомления о необходимости задекларировать полученный доход или предоставить пояснения.

Если не поступило ни 3-НДФЛ, ни пояснений, то камеральную проверку без декларации.

У нас есть таблица: когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры.