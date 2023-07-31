Тем, кто продал квартиру и не сдал 3-НДФЛ, налоговики сами начислили налог

Так, налоговики Республики Алтай провели начисление НДФЛ 760 физлицам, из них 512 – получившим доход от продажи объектов недвижимости, более 290 – в результате получения недвижимости в дар.
Доход от продажи недвижимости налоговики взяли по сведениям из Росреестра, а доход от дарения – исходя из кадастровой стоимости объекта.
Такое право на камералку без декларации у налоговиков появилось с 2021 года.
Если у налоговиков есть данные о продаже физлицом имущества (или дарении), то в личный кабинет загружают уведомления о необходимости задекларировать полученный доход или предоставить пояснения.
Если не поступило ни 3-НДФЛ, ни пояснений, то камеральную проверку без декларации.
У нас есть таблица: когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры.
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