Депутаты вернут ювелирам право применять УСН, ПСН и АУСН

Производителям и продавцам ювелирных изделий из серебра могут вернуть право на упрощенные системы налогообложения.

В Госдуму внесли законопроект, который восстановит право компаний по производству и продаже ювелирных изделий из серебра на применение УСН, ПСН и АУСН.

С учетом низкой стоимости серебра по сравнению с другими драгоценными металлами налоговые риски в виде уклонения от налогообложения путем дробления бизнеса участниками оборота драгоценных металлов, осуществляющими производство и (или) реализацию изделий из серебра, при применении УСН, ПСН и АУСН незначительны, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также документ освободит банки и аффинажные организации от НДС при продаже серебряных слитков физлицам. Это позволит избежать перетока слитков в производство.

С 1 января 2023 года производители и продавцы ювелирных изделий из драгоценных металлов потеряли право применять упрощенные системы налогообложения.