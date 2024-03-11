ВС РФ отчитался, с какими вопросами к нему обращаются чаще всего

Всего за прошедший год поступило 5096 жалоб, заявлений, предложений и запросов.
Чаще всего граждан интересовали вопросы:
организации делопроизводства и в целом работы федеральных судов и участков мировых судей;
применения информационных технологий в судебной деятельности;
функционирования и информационного наполнения сайтов судов и системы Судебного департамента;
подача в суд документов в электронном виде.
Более 700 обращений касались обжалования судебных решений и других вопросов процессуального характера.
За отчетный период ВС подготовил и направил 5747 ответов и уведомлений заявителям, писем в различные госорганы, организации и должностным лицам. Из них более 2700 направлены по электронной почте.
С полным текстом обзора можно ознакомиться на официальном сайте Судебного департамента здесь.
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