ВС РФ отчитался, с какими вопросами к нему обращаются чаще всего

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Судебный департамент Верховного Суда опубликовал обзорную информацию о рассмотрении обращений граждан и организаций в 2023 году.

Всего за прошедший год поступило 5096 жалоб, заявлений, предложений и запросов.

Чаще всего граждан интересовали вопросы:

  • организации делопроизводства и в целом работы федеральных судов и участков мировых судей;

  • применения информационных технологий в судебной деятельности;

  • функционирования и информационного наполнения сайтов судов и системы Судебного департамента;

  • подача в суд документов в электронном виде.

Более 700 обращений касались обжалования судебных решений и других вопросов процессуального характера.

За отчетный период ВС подготовил и направил 5747 ответов и уведомлений заявителям, писем в различные госорганы, организации и должностным лицам. Из них более 2700 направлены по электронной почте.

С полным текстом обзора можно ознакомиться на официальном сайте Судебного департамента здесь.

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