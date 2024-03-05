В 2024 году могут уйти с рынка 15 банков

Рейтинговое агентство считает, что в 2024 году перестанут оказывать банковские услуги 15 кредитных организаций. Общая прибыль сектора упадет до 2,8 млн рублей.

В 2024 году 15 российских банков могут прекратить работу. В списке причин не только возможный отзыв лицензии ЦБ, но и реорганизации и точечные сделки со слиянием и поглощением.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем обзоре считает, что из-за плановой реорганизации, отзыва лицензии или ее добровольной сдачи финансовый рынок могут покинуть 15 банков. Об этом пишет Forbes.

Рынок изменится на фоне жесткой конкуренции из-за технологического отставания и отсутствия бизнес-модели у большого числа кредитных организаций.

По данным на 1 января 2024 года в стране работали 324 банка и 37 небанковских кредитных организаций.

В феврале Центробанк отозвал лицензии у банков «Киви» и «Гефест». Организации не соблюдали антиотмывочное законодательство и не подчинялись нормативным актам ЦБ. В январе к ПСБ банку присоединился СМП Банк, а компания «ЮСиЭС» добровольно отказалась от лицензии.

По мнению агентства «Эксперт РА», в 2024 году прибыль банковского сектора сократится с 3,3 трлн рублей до 2,8 млн рублей.