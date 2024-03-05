Центробанк запустил сервис с информацией об участниках финансового рынка

Новый сервис позволяет проверить, действуют ли лицензии у финансовых организаций, где находятся филиалы и получить другую информацию об их деятельности.

Банк России разработал новый веб-сервис, который позволяет автоматически получать актуальную информацию об участниках финансового рынка.

Например, можно проверить, есть ли у организации лицензия на ведение определенных видов деятельности, а также узнать, где находятся подразделения кредитных организаций.

В результате автоматизированной обработки запроса веб-сервис предоставляет информацию, аналогичную публикуемой в сервисе «Проверить участника финансового рынка», — сказано на сайте Центробанка.

Информация может быть получена по регистрационным данным участника рынка, по типу или виду его деятельности, по субъекту РФ, по наличию лицензии на конкретную дату.