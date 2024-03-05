Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы

Налоговики активно выявляют разрывы по НДС по авансовым счетам-фактурам. Претензии идут к продавцу, который правомерно заявил у себя вычет, и к покупателю, который в общем-то тоже, как он считает, правомерно не восстановил у себя НДС.

Поясним суть ситуации.

ООО «Ромашка» в 1 квартале получило аванс от ООО «Роза», выставило счет-фактуру №1 на аванс и вручило ее Розе. В 1 квартале Ромашка включила этот счет-фактуру в свою книгу продаж, Роза – в книгу покупок. В конце 2 квартала происходит отгрузка. Ромашка выставляет счет-фактуру №2, отражает ее в книге продаж и одновременно берет на вычет счет-фактуру №1. И получает претензии от ИФНС с требованием убрать вычет. Все из-за того, что Роза у себя эту счет-фактуру №1 не восстановила в книге продаж, потому что счет-фактуру №2 она тоже не взяла на вычет. Например, товар еще в пути, или по какой-то другой причине.

Обсуждение этой проблемы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Минфин в такой ситуации настаивает, что покупатель (Роза) должен восстановить НДС с аванса тогда, когда его взял на вычет поставщик (Ромашка). То есть, вычет с покупки можно не брать, а НДС с аванса надо восстановить.

Претензии от ИФНС раньше в основном шли к продавцу, хотя от него ничего не зависит. Он правомерно заявил вычет по своему же счету-фактуре.

Наши читатели сокрушаются – неужели бухгалтер продавца теперь еще должен мониторить счет 60 своих покупателей и следить за судьбой выданных им авансовых счетов-фактур?

Коллеги рассказывают, что сталкивались с подобными претензиями и пока покупатель не сдал уточненку с восстановлением НДС, налоговики не оставили их в покое.