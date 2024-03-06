У 1-процентных взносов ИП есть максимальный размер

Каким бы высоким ни был доход ИП, он не должен платить взносы 1% свыше максимальной величины. На 2023 год максимум – 257 061 руб.

Формула расчета взносов: (доходы – 300 000) × 1%, но не более максимума.

Как считать доход для расчета взносов, смотрите тут.

Размер взносов в 2023 – 2024 годы смотрите в нашей таблице.

Взносы 2023 год 2024 год Фиксированные взносы 45 842 49 500 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571 Итого (максимальная сумма) 45 842 + 257 061 = 302 903 49 500 + 277 571 = 327 071

Пример Доход ИП на УСН «доходы» за 2023 год – 50 000 000. (50 000 000 – 300 000) × 1% = 497 000. Это больше максимальной суммы, значит взносы 1% будут 257 061 руб.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» насчитала взносы больше максимальных и призадумалась – можно ли налог по УСН уменьшить на всю эту большую сумму, а уплатить только 257 061 руб.

Коллеги предостерегли – так делать нельзя. Начислено будет 257 061 руб. Вот на эту сумму (+ 45 842 руб. «фиксов») и можно уменьшать налог.

Напомним, на взносы 1% за 2023 год можно уменьшить налог за 2023 или 2024 год. Либо частично – за 2023, частично – за 2024.