У 1-процентных взносов ИП есть максимальный размер

Формула расчета взносов: (доходы – 300 000) × 1%, но не более максимума.
Как считать доход для расчета взносов, смотрите тут.
Размер взносов в 2023 – 2024 годы смотрите в нашей таблице.
Взносы
2023 год
2024 год
Фиксированные взносы
45 842
49 500
1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571
Итого (максимальная сумма)
45 842 + 257 061 = 302 903
49 500 + 277 571 = 327 071
Пример
Доход ИП на УСН «доходы» за 2023 год – 50 000 000.
(50 000 000 – 300 000) × 1% = 497 000.
Это больше максимальной суммы, значит взносы 1% будут 257 061 руб.
Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» насчитала взносы больше максимальных и призадумалась – можно ли налог по УСН уменьшить на всю эту большую сумму, а уплатить только 257 061 руб.
Коллеги предостерегли – так делать нельзя. Начислено будет 257 061 руб. Вот на эту сумму (+ 45 842 руб. «фиксов») и можно уменьшать налог.
Напомним, на взносы 1% за 2023 год можно уменьшить налог за 2023 или 2024 год. Либо частично – за 2023, частично – за 2024.
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