Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год

Не уплачивая сейчас взносы 1% за этот год, ИП может уменьшить на них:
налог или авансы за 2023 год;
налог или авансы за 2024 год;
частично – налог или авансы за 2023 год, частично – налог или авансы за 2024 год.
Напомним, факт уплаты взносов ИП не имеет значения для целей уменьшения на них налогов по УСН «доходы» и ПСН.
Даже в книге учета доходов по УСН можно не заполнять раздел IV, где отражаются взносы, уменьшающие налог. Более того, в новой книге с 2024 года такого раздела вообще нет.
Таблицу по уменьшению налога по УСН «доходы» на взносы в 2023 году смотрите тут.
Таблица по учеты взносов в расходах при УСН «доходы минус расходы» – здесь.
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