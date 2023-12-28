Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год

Строго по норме НК взносы ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год должны уменьшать налог по УСН «доходы» за 2024 год. Но в этом году сделано исключение (по письму ФНС).

Не уплачивая сейчас взносы 1% за этот год, ИП может уменьшить на них:

налог или авансы за 2023 год;

налог или авансы за 2024 год;

частично – налог или авансы за 2023 год, частично – налог или авансы за 2024 год.

Напомним, факт уплаты взносов ИП не имеет значения для целей уменьшения на них налогов по УСН «доходы» и ПСН.

Даже в книге учета доходов по УСН можно не заполнять раздел IV, где отражаются взносы, уменьшающие налог. Более того, в новой книге с 2024 года такого раздела вообще нет.

Таблицу по уменьшению налога по УСН «доходы» на взносы в 2023 году смотрите тут.

Таблица по учеты взносов в расходах при УСН «доходы минус расходы» – здесь.