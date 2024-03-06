Правительство готовится изменить ставки по НДФЛ и налогу на прибыль

По поручению президента правительство и Минфин начали готовить поправки в Налоговый кодекс. Изменения коснутся налоговых льгот, НДФЛ и налогов на прибыль.

Правительство начало работать над новой шкалой НДФЛ по поручению президента Владимира Путина.

С конца 2023 года Минфин уже начал готовить изменения в НК, которые разобьют на несколько групп. В первую войдет работа над системой НДФЛ — будут введены дополнительные ставки в прогрессивной шкале. А вот минимальную ставку в 13% снижать не собираются. Об этом узнали «Ведомости».

Во вторую группу включат реформу по налогу на прибыль. Власти хотят повысить собираемость этого налога, но конкретные предложения пока что не озвучены.

Третий блок изменений затронет налоговые льготы. Послабления по НДФЛ смогут получить люди с более низкими доходами, а по налогу на прибыль — компании, которые делают капвложения.

В октябре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что не планирует менять базовые налоговые ставки в 2024-2026 годах.

В свою очередь Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о более справедливом распределении налогового бремени. Этого нужно добиться к 2030 году.

Президент предложил в 2 раза увеличить налоговый вычет на второго ребенка (до 2800 руб. в месяц), а на третьего и последующего — до 6000 рублей.