Мошенники просят отправить им налоговые декларации

Из деклараций злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, которая поможет им украсть денежные средства.

Неизвестные от имени ФНС рассылают пользователям электронные письма с просьбой представить декларации о доходах за 2023 год по ссылке, которая ведет на фишинговые сайты.

Мошенники пользуются тем, что тема налогов сейчас актуальна в обществе, декларацию нужно подать до 2 мая 2024 года. Также подозрений может не вызвать адрес отправителя, в котором указано «nalog.rf».

Обращаем внимание, налоговые органы не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения к этим письмам. На электронные адреса налогоплательщиков осуществляется лишь новостная рассылка сайта ФНС России при условии подписки на нее, — сказано на сайте ФНС.

Налоговики рекомендуют не вступать в личную переписку с незнакомыми пользователями, не переходить по подозрительным ссылках и обращаться в правоохранительные органы.