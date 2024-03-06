🔥Три горячих вопроса по воинскому учету

«Клерк» подготовил ответы на актуальные вопросы по воинскому учету, которые могут поставить бухгалтеров и кадровиков в тупик.

Собрали самые частые вопросы о постановке на воинский учет, которые возникают у компаний при начале ведения воинского учета.

Какие документы нужно оформить для начала ведения воинского учета?

В военкомат нужно отправить списки сотрудников, которые пребывают в запасе, и завести карточки № 10 для подлежащих воинскому учету.

Работодатель должен выпустить приказ об организации воинского учета, составить годовой план по его ведению, а также заполнить карточку организации по форме № 18. Затем документы отправляют в военкомат на согласование.

Кто будет отвечать, если сотрудник не предупредил работодателя об изменениях?

Работодателю нужно проинформировать сотрудников, что им нужно сообщать в военкомат, если у них изменились сведения. Например, о браке, разводе и рождении детей. Если этого не сделать, компания будет нести ответственность вместе с сотрудником.

Если же работодатель предупредил сотрудника и сможет это доказать, ответственность перед военкоматом будет нести только физическое лицо.

Что делать, если военнообязанный работник не хочет предоставлять военный билет?

Специалист по кадрам должен документально зафиксировать факт, что у сотрудника нет военного билета. После чего ему выдают направление в военкомат для постановки на учет. С работника нужно взять подпись о получении такого направления. По этому сотруднику нужно сдать в военкомат уведомление из приложения № 10.