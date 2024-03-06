С чего начать переход на кадровый электронный документооборот

Работодателям сложно убедить сотрудников перейти на электронный документооборот, но с возражениями нужно работать, чтобы упростить взаимодействие в компании.

В 2018 году Минтруд начал эксперименты по переводу в электронную форму документов и сведений о трудовых отношениях. В 2021 году ведомство разрешило любым негосударственным компаниям использовать кадровый ЭДО, а в Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ добавили новые статьи:

22.1. Электронный документооборот в сфере трудовых отношений.

22.2. Порядок введения электронного документооборота и приема на работу к работодателю, использующему электронный документооборот.

22.3. Взаимодействие работодателя и работника посредством электронного документооборота.

В 2023 году начался очередной этап эксперимента, в котором участвуют уже представители федеральной власти. Если в ходе тестирования не появятся проблемы, то вероятно КЭДО станет обязательным для всех организаций.

Самое сложное при внедрении КЭДО — побороть сопротивление сотрудников, не привыкших к изменениям.

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