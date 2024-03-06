Банки

Банк «Киви» подает в суд на своих владельцев

На претензии банка «Киви» в Арбитражном суде будут отвечать Qiwi и гонконгская фирма Fusion Factor Fintech Limited.

Арбитражный суд Москвы принял иск от банка «Киви» к его владельцам, а именно: к АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и к Qiwi.

Третьим лицом в деле выступает АО «Реестр». Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у банка «Киви» за нарушение антиотмывочного законодательства и неисполнение требований регулятора. В сообщении ЦБ сказано, что организация не противодействовала легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Недавно мы писали, что Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Киви».

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Банк «Киви» подает в суд на своих владельцев

На претензии банка «Киви» в Арбитражном суде будут отвечать Qiwi и гонконгская фирма Fusion Factor Fintech Limited.

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