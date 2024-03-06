Продажи новых авто выросли на 64%

Минпромторг отчитался, что по итогам января-февраля 2024 года рынок новых автомобилей в России превысил 220 000 единиц.

По итогам января-февраля 2024 года на территории России продан 221 261 новый автомобиль (до 3-х лет). Это на 64% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом рынок новых авто отечественного производства превысил 95 000 шт., что на 23% больше показателей января-февраля 2023.

Объём рынка по сегментам:

легковушки — 183 322 шт. (+73% к аналогичному периоду прошлого года);

лёгкие коммерческие – 17 307 шт. (+63%);

грузовые – 17 450 шт. (+16%);

автобусы – 3182 шт. (+5%).

С подробным отчётом можно ознакомиться на сайте Минпромторга здесь.