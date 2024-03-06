🎓Вебинар: Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024. 14 марта в 10:00 мск!

Узнайте все последние изменения по налогам, учету, зарплате, кадрам и проверкам ФНС, получите пошаговые инструкции по всем изменениям от ведущих экспертов страны и защитите себя и свой бизнес.

Новые правила по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты уже работают, а годовую отчетность необходимо сдавать в соответствии с новыми ФСБУ. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями 2024 года для бухгалтера чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности. А после сдачи отчетности опять пойдет волна требований ФНС и нужно понять кто и какие операции под прицелом налоговиков и как снизить налоговые риски.

Успейте записаться на вебинар со скидкой 70%, всего за 1 498 рублей!

Купить вебинар

На вебинаре вас ждут четыре спикера:

Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России;

Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях

Елена Воробьева — к.э.н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях

Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

Эксперты разберут:

Главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве

Что изменилось в работе с ЕНС с 1 января 2024 года: новые правила заполнения платежек, изменения в ЛК, пени и уведомления об исчисленных налогах.

Новые коды в ЕФС-1.

Поправки по налогу на прибыль и НДС.

Новшества по НДФЛ. Новый расчет 6-НДФЛ, что учесть за 1 квартал 2024 года. Новые контрольные соотношения.

Изменения в РСВ. Типичные ошибки при заполнении отчета.

Коррективы по налогу на имущество и земельному налогу.

Что нового бухгалтеру учесть в отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность. Как исправлять ошибки.

Какие требования по итогам годовой отчетности ФНС готовится отсылать компаниям.

Как ФСБУ повлияет на учет и отчетность в 2024 году.

Последствия представления уточненных налоговых деклараций.

Как изменились требования к оплате труда

МРОТ: размер, состав.

Размер доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: какие выплаты включать в расчет и в каком размере.

Доплата за работу в выходной день при увольнении.

Когда и как можно уменьшить размер премии.

Новые претензии ФНС

Что будут проверять налоговики в 2024-2025 году.

Какие отрасли под прицелом.

Список опасных и безопасных схем налогового планирования.

Как защититься при проверке.

Ждем вас на вебинаре 14 марта в 10:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!