🎓Вебинар: Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024. 14 марта в 10:00 мск!

Новые правила по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты уже работают, а годовую отчетность необходимо сдавать в соответствии с новыми ФСБУ. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями 2024 года для бухгалтера чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности. А после сдачи отчетности опять пойдет волна требований ФНС и нужно понять кто и какие операции под прицелом налоговиков и как снизить налоговые риски.
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На вебинаре вас ждут четыре спикера:
Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России;
Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях
Елена Воробьева — к.э.н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях
Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.
Эксперты разберут:
Главные изменения с 2024 года в налоговом законодательстве
Что изменилось в работе с ЕНС с 1 января 2024 года: новые правила заполнения платежек, изменения в ЛК, пени и уведомления об исчисленных налогах.
Новые коды в ЕФС-1.
Поправки по налогу на прибыль и НДС.
Новшества по НДФЛ. Новый расчет 6-НДФЛ, что учесть за 1 квартал 2024 года. Новые контрольные соотношения.
Изменения в РСВ. Типичные ошибки при заполнении отчета.
Коррективы по налогу на имущество и земельному налогу.
Что нового бухгалтеру учесть в отчетности
Годовая бухгалтерская отчетность. Как исправлять ошибки.
Какие требования по итогам годовой отчетности ФНС готовится отсылать компаниям.
Как ФСБУ повлияет на учет и отчетность в 2024 году.
Последствия представления уточненных налоговых деклараций.
Как изменились требования к оплате труда
МРОТ: размер, состав.
Размер доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: какие выплаты включать в расчет и в каком размере.
Доплата за работу в выходной день при увольнении.
Когда и как можно уменьшить размер премии.
Новые претензии ФНС
Что будут проверять налоговики в 2024-2025 году.
Какие отрасли под прицелом.
Список опасных и безопасных схем налогового планирования.
Как защититься при проверке.
Ждем вас на вебинаре 14 марта в 10:00 мск!
Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!
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