Читатели «Клерка» смогут поближе познакомиться с работой CRM-сервисов

На «Клерке» появится новый блог, который будут вести специалисты ПланФикс — компании, которая занимается разработкой системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Компания ПланФикс начнет вести свой блог для читателей «Клерка», чтобы вы могли узнать о том, как работает система управления (CRM) и как ее можно адаптировать под актуальные задачи бизнеса.

Специалисты помогут:

организовать общение всех сотрудников компании в одной экосистеме;

синхронизировать работу над проектами, переговоры с партнерами и клиентами.

Таким образом все цели будут достигнуты и ни одна задача не потеряется.

Все общение происходит сразу в задачах. Нет замусоренных чатов и длинных цепочек переписки: вся хронология работы и общения доступны в один клик.

Каждый сотрудник видит только то, что нужно ему для работы, а руководители видят общую картину и при желании могут легко погрузиться в детали по любому вопросу.

Мы даем возможность построить систему управления, охватывающую всю компанию, используя ограниченный набор сущностей, — сказано на сайте компании.

ПланФикс — это no-code сервис, который можно настраивать без привлечения программистов. Такой подход позволяет внедрить систему за дни или недели, закрывая при этом 80% потребностей бизнеса.