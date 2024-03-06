ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП, а не только тем, кто эти взносы уплатил

Если ИП не уплатил взносы с дохода свыше 300 тыс. рублей, и планирует пополнить ЕНС на эту сумму не ранее 01.07.2024, то он все равно может платить налог по УСН «доходы» (по сроку 02.05.2024) с учетом уменьшения на эти взносы.
Пример
У ИП доход за 2023 год – 1 000 000 руб. (весь в 4 квартале)
Фиксированные взносы – 45 842 руб. (уплачены в 2023 году).
Взносы 1% за 2023 год – 7 000 руб. (пока не уплачены).
Налог по УСН: 1 000 000 х 6% – 45 842 – 7 000 = 7 158 руб.
Этот ИП должен уплатить:
налог по УСН за 2023 год – 7 158 руб. до 02.05.2024;
взносы 1% за 2023 год – 7 000 руб. до 01.07.2024.
Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» засомневалась, что можно уменьшать налог за 2023 год на неуплаченные взносы 1% за 2023 год.
Бухгалтер полагала, что в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ ФНС дала такую индульгенцию только тем, кто к моменту внедрения новых правил уже успел уплатить эти взносы и уменьшить на них аванс, ориентируясь на старые правила.
Однако это письмо касается всех ИП на УСН «доходы» и ПСН. ФНС разрешила в 2023 году считать эти взносы подлежащими уплате в 2023 году, хотя по норме НК это не так.
Что касается тех, кто до выхода этих разъяснений уже успел уплатить взносы 1% и «пустить их в дело», то их возмущение, в том числе, и сподвигло налоговиков на такую индульгенцию.
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Комментарии1
уже пора думать как и что за 2024 платить...