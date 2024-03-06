ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2023 год на взносы 1% всем ИП, а не только тем, кто эти взносы уплатил

Взносы 1% за 2023 год можно учесть для уменьшения налога по УСН за 2023 год независимо от факта их уплаты.

Если ИП не уплатил взносы с дохода свыше 300 тыс. рублей, и планирует пополнить ЕНС на эту сумму не ранее 01.07.2024, то он все равно может платить налог по УСН «доходы» (по сроку 02.05.2024) с учетом уменьшения на эти взносы.

Пример У ИП доход за 2023 год – 1 000 000 руб. (весь в 4 квартале) Фиксированные взносы – 45 842 руб. (уплачены в 2023 году). Взносы 1% за 2023 год – 7 000 руб. (пока не уплачены). Налог по УСН: 1 000 000 х 6% – 45 842 – 7 000 = 7 158 руб. Этот ИП должен уплатить: налог по УСН за 2023 год – 7 158 руб. до 02.05.2024;

взносы 1% за 2023 год – 7 000 руб. до 01.07.2024.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» засомневалась, что можно уменьшать налог за 2023 год на неуплаченные взносы 1% за 2023 год.

Бухгалтер полагала, что в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ ФНС дала такую индульгенцию только тем, кто к моменту внедрения новых правил уже успел уплатить эти взносы и уменьшить на них аванс, ориентируясь на старые правила.

Однако это письмо касается всех ИП на УСН «доходы» и ПСН. ФНС разрешила в 2023 году считать эти взносы подлежащими уплате в 2023 году, хотя по норме НК это не так.

Что касается тех, кто до выхода этих разъяснений уже успел уплатить взносы 1% и «пустить их в дело», то их возмущение, в том числе, и сподвигло налоговиков на такую индульгенцию.