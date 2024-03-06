Арендодатель облагает НДС компенсацию коммуналки, если это переменная часть аренды

В зависимости от того, что прописано в договоре аренды про возмещение арендатором коммунальных и других подобных расходов арендодателя, такое возмещение может облагаться или не облагаться НДС.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.01.2024 № 03-07-11/3227.

Арендная плата может состоять из основной (постоянной) части (за площадь помещения), и дополнительной (переменной) части в виде компенсации затрат на коммунальные расходы и т. д.

В этом случае база по НДС – вся стоимость аренды (постоянная часть + переменная часть).

Минфин отсылает к письму ФНС от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@, в котором описан этот нюанс.

Если же коммуналка указана в договоре как возмещение затрат, а не переменная часть аренды, или на такое возмещение вообще есть отдельный договор, то в базу по НДС это не войдет.