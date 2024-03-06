Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели

В Минфин в очередной раз поступило новое предложение отменить авансовый НДС. Но ведомство идею не поддержало.

Дело в том, что в случае предоплаты покупатель получает от поставщика счет-фактуру на аванс. По этому счету-фактуре покупатель заявляет вычет по НДС.

Если отменить НДС с авансов, пострадают покупатели. Это приведет к отвлечению их оборотных средств, утверждает Минфин в письме от 16.01.2024 № 03-07-11/2270.

Кстати, мы проводили опрос, который показал, что большинство компаний применяют вычет по НДС с уплаченного аванса только в самых крайних случаях.

Ведомство приводит плюсы действующего порядка по НДС с авансов:

соблюдение баланса государственных и частных интересов;

автоматизированный контроль за уплатой и возмещением НДС;

гармонизация с законодательствами других стран.

Отменять НДС – нецелесообразно, констатирует Минфин.

Кстати, сейчас с авансовым НДС у покупателей и поставщиков часто бывают проблемы, потому что ФНС хочет, чтобы момент вычета у продавца и восстановления у покупателя совпадали, а так бывает не всегда. Поэтому идут разрывы по НДС, требования, и т. д. Об этой проблеме мы рассказывали тут.