НДС

Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели

В Минфин в очередной раз поступило новое предложение отменить авансовый НДС. Но ведомство идею не поддержало.
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Дело в том, что в случае предоплаты покупатель получает от поставщика счет-фактуру на аванс. По этому счету-фактуре покупатель заявляет вычет по НДС.

Если отменить НДС с авансов, пострадают покупатели. Это приведет к отвлечению их оборотных средств, утверждает Минфин в письме от 16.01.2024 № 03-07-11/2270.

Кстати, мы проводили опрос, который показал, что большинство компаний применяют вычет по НДС с уплаченного аванса только в самых крайних случаях.

Ведомство приводит плюсы действующего порядка по НДС с авансов:

  • соблюдение баланса государственных и частных интересов;

  • автоматизированный контроль за уплатой и возмещением НДС;

  • гармонизация с законодательствами других стран.

Отменять НДС – нецелесообразно, констатирует Минфин.

Кстати, сейчас с авансовым НДС у покупателей и поставщиков часто бывают проблемы, потому что ФНС хочет, чтобы момент вычета у продавца и восстановления у покупателя совпадали, а так бывает не всегда. Поэтому идут разрывы по НДС, требования, и т. д. Об этой проблеме мы рассказывали тут.

Подробнее о том, как правильно отражать операции с НДС в учете, оформлять первичные документы, восстанавливать НДС и получать вычет, расскажем на курсе «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».

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Комментарии

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  • бух2007

    по просьбам трудящихся...

  • 1337452@

    Казалось бы просто. Ндс с авансов исключить из продаж и из покупок. Оказывается, нет.

  • бух2007

    100% компаний платят НДС с аванса, 10% компаний ставят его на вычет. И вот ради этих 10% оказывается нельзя его отменять.

    смешно

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