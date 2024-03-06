Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели

Дело в том, что в случае предоплаты покупатель получает от поставщика счет-фактуру на аванс. По этому счету-фактуре покупатель заявляет вычет по НДС.
Если отменить НДС с авансов, пострадают покупатели. Это приведет к отвлечению их оборотных средств, утверждает Минфин в письме от 16.01.2024 № 03-07-11/2270.
Кстати, мы проводили опрос, который показал, что большинство компаний применяют вычет по НДС с уплаченного аванса только в самых крайних случаях.
Ведомство приводит плюсы действующего порядка по НДС с авансов:
соблюдение баланса государственных и частных интересов;
автоматизированный контроль за уплатой и возмещением НДС;
гармонизация с законодательствами других стран.
Отменять НДС – нецелесообразно, констатирует Минфин.
Кстати, сейчас с авансовым НДС у покупателей и поставщиков часто бывают проблемы, потому что ФНС хочет, чтобы момент вычета у продавца и восстановления у покупателя совпадали, а так бывает не всегда. Поэтому идут разрывы по НДС, требования, и т. д. Об этой проблеме мы рассказывали тут.
Подробнее о том, как правильно отражать операции с НДС в учете, оформлять первичные документы, восстанавливать НДС и получать вычет, расскажем на курсе «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене за 6900 рублей вместо 20 700 рублей! Обучение уже началось 1 марта, присоединяйтесь!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка до 87%! Перейти в каталог.
Комментарии3
по просьбам трудящихся...
Казалось бы просто. Ндс с авансов исключить из продаж и из покупок. Оказывается, нет.
100% компаний платят НДС с аванса, 10% компаний ставят его на вычет. И вот ради этих 10% оказывается нельзя его отменять.
смешно