Адвокаты должны платить фиксированные взносы по ОМС, даже если они военные пенсионеры и у них нет дохода

Адвокаты из числа бывших военных освобождены от взносов на ОПС (по заявлению), но взносы на ОМС они должны платить.

Полное освобождение от всех взносов возможно только в случае приостановки статуса адвоката. Для освобождения от взносов по этому критерию надо подать заявление в ИФНС.

Но приостановка статуса и нулевые доходы – это не одно и то же.

Если статус действующий, а просто нет дохода, надо платить фиксированные взносы на ОПС + ОМС. Если статус действующий, а адвокат – военный пенсионер, надо платить взносы на ОМС, даже если нет дохода.

Об этом сообщает Минфин в письме от 15.01.2024 № 03-15-05/1975.

Взносы на ОМС = 19,8922% от совокупного фиксированного размера.

За 2023 год адвокаты-военные пенсионеры должны заплатить 9118,98 руб., за 2024 год – 9846,64 руб.

Освобождение адвокатов-военных пенсионеров от взносов на ОПС ввели с 10.01.2021. Причиной стало определение Конституционного суда № 5-П/2020 от 28.01.2020.

Чтобы освободиться от взносов на ОПС, адвокат-военный пенсионер должен подать заявление КНД 1150118.

Чтобы не платить взносы вообще адвокат с приостановленным статусом должен подать заявление КНД 1150081 с кодом АДВ.

Кстати, в прошлом году с аналогичным требованием до Конституционного суда дошли ИП, и для них тоже ввели аналогичную норму. А заодно и для всех остальных плательщиков «фиксов» – нотариусов, патентных поверенных, арбитражных управляющих.